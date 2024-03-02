محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الفرق الإرشادية للمحاصيل الزراعية الشتوية ويوجه توصيات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، جهود الفرق الإرشادية على المحاصيل الزراعية، من خلال معاينة حقلية لبعض المحاصيل الشتوية، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة، والإرشادات المتعلقة بالمعدلات السمادية والري.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الفرق الإرشادية الزراعية تلعب دورا هاما في تنمية القطاع الزراعي، وتساعد المزارعين على تحسين ممارساتهم الزراعية وزيادة إنتاجية محاصيلهم وتحسين مستوى معيشتهم، موجها بنشر الوعي بين المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية، وتقديم المشورة الفنية لهم حول اختيار المحاصيل المناسبة لظروف البيئة، ومساعدتهم في الحصول على أفضل أنواع البذور والأسمدة.



كلف محافظ كفر الشيخ، بالفحص المستمر والعلاج الفوري عند ظهور أي إصابات بالزراعات، لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، وتوافر أغذية ذات جودة مناسبة للمواطنين، موجها بتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين في مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.