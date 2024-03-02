محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي المتكامل لتأهيل الشباب للمحليات

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، ختام فعاليات النسخة الثانية للبرنامج التدريبي المتكامل لتأهيل وتدريب 100 شاب وفتاة من مختلف مراكز المحافظة للمحليات، والذي نظمته النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.



قال محافظ كفر الشيخ، إن تدريب المحليات بالمحافظة عنصر أساسي لتحسين كفاءة وفعالية العمل في الوحدات المحلية، ودعم مسيرة التنمية المحلية وتحقيق أهدافها، وتعزيز قدرات الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء عملهم بكفاءة وفعالية، وتحسين المهارات الإدارية والفنية لهم، وتعزيز العمل الجماعي، وتطوير مهارات حل المشكلات، ورفع مستوى الوعي حول القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل المحلي، وأهم التطورات في مجال الإدارة المحلية.



أضاف المحافظ، أن أنواع برامج تدريب المحليات بالمحافظة متعددة ومن بينها البرامج العامة التي تشمل المهارات الأساسية اللازمة لصقل مهارات الاتصال، ومهارات حل المشكلات، ومهارات العمل الجماعي، والبرامج التخصصية التي تركز على مهارات محددة مرتبطة بمجالات الإدارة المحلية، مثل التخطيط العمراني، وإدارة الخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية، وبرامج قصيرة الأجل تهدف إلى تزويد وتنمية المهارات وإنجاز المهام في فترة زمنية قصيرة، وبرامج طويلة الأجل تهدف إلى تطوير قدرات الشباب بشكل شامل، وتقدم على مدار فترة زمنية أطول.



وخلال لقاء محافظ كفر الشيخ استمع إلى آرائهم وطلباتهم حول الخدمات ومشروعات التنمية، مؤكدا على جهود الدولة التي تقوم بها في دعم وتحسين الخدمات وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بعدد من مراكز المحافظة فضلا عن مشروعات الطرق والكباري ومراكز الشباب والمدارس الجديدة والري المطور وتكاسي وتبطين الترع وتطوير وإعادة إنشاء عدد من المستشفيات المركزية ومن مطوبس والحامول والرياض وسيدي سالم لتقديم خدمة طبية متميزة مشيراً إلى مواجهة العشوائيات بإزالة التعديات وإقامة الأسواق المطورة لمواجهة الأسواق العشوائية.



أشارت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب إلى النماذج الناجحة لتدريب المحليات وهم برنامج قادة المحليات ورؤية مصر 2030 والذي يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الشباب وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وبرامج تدريب مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والذي يقدم برامج تدريبية متنوعة للعاملين في الوحدات المحلية في مختلف المجالات.



جاء ذلك بحضور أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية