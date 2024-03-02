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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قيدوه بالحبال وسرقوا أمواله..رجل أعمال سعودي يكشف تفاصيل مثيرة في جريمة أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

أحال المستشار عمرو غراب، محامي عام أول أكتوبر الكلية، 4 متهمين بمحاولة قتل رجل أعمال سعودي مقيم بأكتوبر إلى الجنايات واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليه 

نص شهادة المجني عليه 

بأنه وحال تواجده بمسكنه جاءته المتهمة الأولي عارضاً عليه بعض من المنتجات موهمة إياه بكونها مندوبة مبيعات لإحدى الشركات ، فمكنها من دلوف مسكنه ، الأ أنه فوجئ حال ذلك بحضور المتهمان الثاني والثالث اليه وما أن دلفوا مسكنه حتي  أشهروا في وجهه أسلحتهم البيضاء لشل مقاومته مكبلين إياه ، فبث الرعب في نفسه وشل حركته وأعدم مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المنقولات و المبلغ النقدي ملكه ، ولاذوا بالفرار ، وعزا قصدهم من ذلك سرقته كرها عنه ، وبعرض المتهمين عليه عرضا قانونيا تعرف عليهم من الأولى حتي  الثالث.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين سرقوا منقولات ومبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، فأجمعوا أمرهم على الاستيلاء على مال المجني عليه وعقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مخطط سرقته وإحباط مقاومة كل من يعترض سبيل تحقيقه، فوجدوا في المجني عليه ضالتهم.

فتصيدت المتهمة الأولى، وتعمل عاملة تنظيف، سبيله بأن زعمت كونها مندوبة مبيعات لإحدى الشركات خداعا لتتمكن من دلوف مسكنه، وما إن وصلت لمسكن فريستهم حتى غافلته، وحال ذلك استنصرت بحضور المتهمين الثاني، ويعمل تباعا، والثالث، ويعمل مصورا، لمسرح الجريمة لينهبوا كل ثمين بمسكنه.

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