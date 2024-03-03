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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رغم الأزمات|كاتب صحفي: مصر أكثر دولة في العالم ترسل مساعدات إلى غزة

غزة
غزة

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام، إن غزة استقبلت 140 ألف طن من المساعدات خلال الـ5 شهور الماضية، موضحًا أن أكثر من 100 ألف طن منها مساعدات مصرية، وهذا يعني أن مصر أكثر دولة في العالم أنقذت القطاع وأعطته أولوية ربما عن شعبها رغم الأزمات العالمية مضيفًا مثل تأثيرات جائحة كورونا والحروب الروسية الأوكرانية، وأيضا الأزمات المحلية مثل تراجع إيرادات قناة السويس وتراجع مستوى السياحة، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات ستُفشل مخططات التهجير وتساعدهم على الصمود.

وأكد "أبو الهول" خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن جهات مصرية عديدة شاركت في إرسال المساعدات ولم نقصر أو نتأخر عن مساعدة الأشقاء في غزة، موضحًا نعمل بصفة مستمرة على وقف إطلاق النار وخلق حل نهائي للقضية الفلسطينية.

وأشار "أبو الهول" إلى أننا نبحث دائما نبحث عن طرق جديدة لإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيرًا أن مصر على تواصل دائم مع كافة دول العالم, ولاحظنا تغيير في موقف زعماء الكثير من الدول لصالح غزة.

وأختتم "أبو الهول" حديثة أن عدم قطع العلاقات مع إسرائيل مكن مصر من ممارسة الضغوط على إسرائيل من أجل وقف العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية فالبطولة الحقيقية ليست في قطع العلاقات ولكن البطولة الحقيقية هي مساعدة غزة.

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رغم الأزمات|كاتب صحفي: مصر أكثر دولة في العالم ترسل مساعدات إلى غزة


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