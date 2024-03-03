أطباء بلا حدود: توفير المساعدات داخل غزة شبه مستحيل

أفادت منظمة "أطباء بلا حدود"، السبت، بأن توفير المساعدات داخل قطاع غزة شبه مستحيل بسبب تجاهل إسرائيل التام لحماية البعثات الطبية والإنسانية وطواقمها وسلامتهم، فضلاً عن منع وصول الناس إلى المساعدات المنقذة للحياة.

وقالت منسقة مشروع أطباء بلا حدود في غزة ليزا ماكينيرعلى منصة إكس: "المروع حقاً هو الغياب الصارخ للمساحة الإنسانية ونقص الإمدادات الذي نشهده في غزة". وأضافت أنه "إذا لم يلقى الناس حتفهم بالقنابل، فإنهم يعانون من الحرمان من الغذاء والمياه ويموتون بسبب نقص الرعاية الطبية".

وكانت رئيسة أطباء بلا حدود إيزابيل ديفورني وصفت الوضع في شمال قطاع غزة بأنه "كارثي"، وقالت إن العاملين في أطباء بلا حدود هناك أبلغوا المنظمة بأنه ليس لديهم طعام كاف، وأن البعض يأكلون طعام الحيوانات، وأن هناك ندرة في مياه الشرب وإن وجدت فهي رديئة مما يسبب تفشي الأمراض.