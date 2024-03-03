حفيد مؤسس الزمالك: سأحضر نهائي الكأس..ومتشوق لمقابلة "حسين لبيب"

أكد جورج مرزباخ حفيد مؤسس الزمالك، تواجده لحضور نهائي كأس مصر في السعودية والتى ستجمع القلعة البيضاء والنادي الأهلي.

وقال مرزباخ في برنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "بفضل إدارة النادي الجديدة سيكون لي فرصة حضور المباراة، لقد حجزوا لي مكانا في مقصورة كبار الزوار ولا بد لي أن أحضر، ستكون رحلة طويلة من بلجيكا إلى المملكة العربية السعودية لكني أريد ان أخوضها تخليدا لذكرى جدي مؤسس هذا النادي الذي نعشقه جميعا".

وأضاف: " أذن سأكون حاضرا وأتمنى مقابلة اللاعبين قبل المباراة وتحفيزهم، لكنني أقول لهم من الأن أنتم الحصان الأبيض وممثلونا في أرض الملعب".

وتابع: " أنا أعتقد أن هذا الحدث مهما بالنسبة لنا.. فهي المرة الأولى التي يقام فيها نهائي كأس مصر في دولة أخرى وهي المملكة العربية السعودية".

واختتم تصريحاته: " انا أتابع فريق الزمالك منذ فترة طويلة، لقد رأيتموني في القاهرة منذ عامين وقمت بمصافحة مشجعي الزمالك الرائعين والذين كانت لي معهم لحظات ممتعة، كما اتشوق لمقابلة كابتن حسين لبيب رئيس النادي الجديد ومصافحته وترتيب زيارة جديدة للقاهرة".