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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى ميلاد سناء يونس .. أهم أعمالها وأشهر ايفيهاتها

سناء يونس
سناء يونس

تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سناء يونس، التي تعد من أبرز نجوم الفن، والتى تركت بصمة كبيرة في عالم الفن وتنوعت أدوارها، فلها الكثير من الأعمال التي اشتهرت بها وتميزت بين جمهورها ومحبينها بالحس الفكاهي، فكانت تمتلك خفة ظل عالية وقدرات تمثيلية ليس لها سقف، حصرها المخرجين في أدوار الفتاة التي تخشى العنوسة وتبحث عن زوج أو الحقودة التي تشعر بالغيرة من الأخريات، أحبت الفن وتعلق قلبها بالمسرح، قادرة على انتزاع الضحكة منك بسلاسة، هي تلميذة فؤاد المهندس التي لمس موهبتها وتلقائيتها من الوهلة الأولى، هي فوزية رأفت التي تفتعل المشاكل مع زوجها حنفي في سك على بناتك.

نشأتها
ولدت سناء يونس فى مدينة الزقازيق بالشرقية لأسرة متوسطة الحال لا علاقة لها بالفن، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ثم عملت سناء يونس بفرق المسرح الحرمنذ شبابها، وكانت من المتميزات على خشبة المسرح الكوميدى، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1960 بدور صغير فى فيلم إشاعة حب.

حتى جاء اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها مسرحية سك على بناتك وحالة حب وهالة حبيبتي.

ولم تكتف سناء يونس بالمسرح فقط وقدمت في السينما أكثر من 40 فيلما، بينها فيلم "جنون الشباب" "سري للغاية"، "حد السيف" "اليوم السادس" "الجوع و"المصير" و"الغضب" "حدوتة مصرية، ريا وسكينة، آخر الرجال المحترمين، الطوفان، الدنيا على جناح يمامة" "أحلام عمرنا" وكان آخر أفلامها فيلم حرب أطاليا مع أحمد السقا.

أما عن مشاركتها الدرامية كان أبرزها مسلسل الدم والنار، "ضمير أبلة حكمت، الوسية، بوابة الحلواني، ألف ليلة وليلة" " ليالى الحلمية"، " البشاير"، وكان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "العميل 1001" وغيرها من المسلسلات.

وفاتها:
رحلت سناء يونس في 20 مايو عام 2006 عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة مع المرض، تاركة بسمة على وجه كل من يلمحها على شاشة التيلفزيون.

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