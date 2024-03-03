الجيش الأمريكي: غرق "روبيمار" البريطانية في البحر الأحمر بعد هجوم حوثي

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، غرق السفينة "روبيمار" البريطانية في البحر الأحمر بعد إصابتها بصاروخ حوثي باليستي في 18 فبراير الماضي.

وقالت في بيان عبر منصة "إكس" إن السفينة "روبيمار" كانت تحمل ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات الأمونيوم وهو ما يشكل خطرا بيئيا في البحر الأحمر.

وأضافت أن السفينة الغارقة تعرض السفن الأخرى التي تمر من البحر الأحمر لخطر الارتطام بها.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالت في وقت سابق السبت، إن "روبيمار"، والتي هاجمها الحوثيون الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر، محذرة من "كارثة بيئية" بسبب حمولة السفينة من الأسمدة.

من جانبه، قال قيادي كبير في ميليشيا الحوثي، السبت، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمامه فرصة لانتشال السفينة روبيمار، بالسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة.

وفي منشور على "إكس"، حمّل محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى، الذي يحكم مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، سوناك وحكومته مسؤولية غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية.