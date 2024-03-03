الأهرام: ملف ذوي الهمم في صدارة اهتمامات الدولة المصرية

ذكرت صحيفة (الأهرام) أن ملف ذوي القدرات أو الاحتياجات الخاصة، أو ذوي الهمم يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم.

وفي افتتاحيتها الصادرة اليوم الأحد تحت عنوان (ذوو الهمم في قلب اهتمام الدولة)، أوضحت الأهرام، أن الدولة وفرت كل سبل الدعم والرعاية لهم لتذليل الصعاب التي يواجهونها وحصولهم على حقوقهم، من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات من جهة، والاستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة في مسارات العمل الوطني ودمجهم في المجتمع المصري من جهة أخرى، باعتبارهم كنز الوطن، وفقًا لتعبير الرئيس.

وتابعت قائلة: "برز ذلك جليًا في الاحتفالية الخامسة «قادرون باختلاف» في 28 فبراير الماضي إذ تغير تاريخ الإعاقة على مدى عشر سنوات مضت، وهو ما أوضحه الفيلم التسجيلي «العيلة الكبيرة».

ونوهت (الأهرام) بحرص الدولة في دستور 2014، على ضم مجموعة من المواد التي تضع بالفعل الإطار التشريعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي عام 2016 تم إطلاق المبادرة الرئاسية: دمج.. تمكين.. مشاركة لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، كما أعلن الرئيس السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

وأشارت إلى إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بقرار الرئيس السيسي رقم 11 لسنة 2019، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك إصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

ووفقًا لـ(الأهرام)، خصصت الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة نسبًا لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب، بل من اللافت للنظر في الدورة الحالية وجود 9 نواب منهم 8 منتخبين من ذوي الهمم، كما تم إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملًا فأكثر بتعيين 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لهم.

كما أطلقت الدولة منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل، تبعًا للمؤهل، ونوع الإعاقة، ومكان السكن. إضافة إلى عمل «صندوق عطاء»، وهو أول صندوق استثماري مفتوح لدعم مؤسسات ذوي الإعاقة.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة: "تقدم الدولة دعمًا نقديًا لذوي الإعاقة يشمل مساعدات نقدية شهرية للأسر التي يكون بينها طفل معاق ذهنيًا، مع الأخذ في الاعتبار أن 28% من إجمالي بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية ببرنامج «تكافل وكرامة» توجيه للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن مصر ستستضيف أبطال العالم في دورة الألعاب العالمية للإعاقات الذهنية في 2027، ومنذ أيام، وجه الرئيس السيسي، الحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق «قادرون باختلاف» فالاحتفالية الأخيرة تشير إلى رسالة محورية مفادها أن الدولة المصرية بجميع هيئاتها ومؤسساتها، سوف تستمر في الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، فلن يكون ذوو الهمم وحدهم أبدًا".