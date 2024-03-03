مظاهرات في أمريكا تندد باستمرار المجازر بغزة وتطالب بوقف الحرب فورا

احتج عشرات الآلاف من المتظاهرين، في عدد من المواقع المختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في احتجاج أطلق عليه "اليوم العالمي للعمل من أجل فلسطين"،وذلك من أجل التنديد باستمرار الحرب على قطاع غزة.

واجتمع الآلاف أمام مقر إقامة سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايك هيرزوغ، ونظموا وقفه تكريما للطيار آرون بوشنيل الذى أحرق نفسه من اجل ايقاف الحرب في غزة، حيث أضاء النشطاء الشموع تحت العلم الفلسطيني، ورفعوا اليافطات المنددة باستمرار المجازر.

وفي نيويورك، ألقت الشرطة القبض على عشرة أشخاص اعترضوا سيارة شرطة في ميدان تايمر.

ووبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد خرجت مسيرات وفعاليات احتجاجية أيضا في سياتل، ولوس انجلوس، وسانت لويس، وسولت ليك سيتي، وبالتيمور، وبوسطن، وبريفيدنس وديترويت وفيرمونت، إضافة إلى جزيرة بورتوريكو ومدن أميركية اخرى للدعوة بوقف الحرب على القطاع بشكل عاجل.