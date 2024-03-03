الصين تواصل خفض القائمة السلبية لوصول الاستثمار الأجنبي

أكدت الصين مساعيها لمواصلة خفض القائمة السلبية لوصول الاستثمار الأجنبي، داعية في الوقت نفسه المزيد من الشركات الأميركية للاستثمار في بكين.

وبحسب نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، فإن الاقتصاد الصيني يحظى بمرونة وإمكانات قوية ومساحة شاسعة ومحركات جديدة، ولا تزال المميزات في مرحلة النمو.

ودعا المسؤول الصيني دوائر الأعمال التجارية في الصين والولايات المتحدة إلى ترسيخ أساس الصداقة والثقة المتبادلة وزيادة مجالات التعاون، وذلك على هامش عشاء التقدير السنوي لغرفة التجارة الأميركية في الصين.

وفي معرض إشارته إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة، أوضح هان أن دوائر الأعمال في البلدين هي مشاركة وشاهدة ومساهمة في التعاون الثنائي، وستكون رائدة في المستقبل، وفق وكالة أنباء شنخوا الصينية.

وتابع: الصين ستعمل بشكل ثابت على توسيع نطاق الانفتاح على مستوى عال، ومواصلة خفض القائمة السلبية لوصول الاستثمار الأجنبي، وضمان معاملة وطنية للشركات الأجنبية على نحو فعال، وتعزيز بيئة أعمال تجارية موجهة نحو السوق وقائمة على القانون ودولية لتوفير المزيد من الفرص للشركات الأجنبية للنمو في الصين.

ورحب هان بالمزيد من الشركات الأمريكية للاستثمار والتطوير في الصين، داعيا غرفة التجارة الأمريكية في الصين إلى أن تضع في اعتبارها نيتها الأصلية والمضي قدما بها، وأن تدعم الاتصال مع المنظمات الصينية، وأن تدفع نحو تحقيق المزيد من النتائج في التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-الأمريكي على نحو مشترك.