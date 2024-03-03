عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يكشف نتيجة تحقيقه حول مجزرة دوار النابلسي بغزة

مجزرة النابلسي
مجزرة النابلسي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أنهى تحقيقًا داخليًا حول حادثة دوار النابلسي في غزة، زاعمًا أنه أطلق النار على فلسطينيين اقتربوا من قواته عند الموقع.

وادعى متحدث عسكري إسرائيلي، أن التحقيقات في وفيات مدنيين خلال الحصول على مساعدات في غزة الأسبوع الماضي خلصت إلى أن الجيش لم ينفذ هجومًا على القافلة، ومقتل غالبية الفلسطينيين جاء نتيجة التدافع.

وأضاف أنه بعد إطلاق القوات طلقات تحذيرية، اقترب عدد من الفلسطينيين خلال الحصول على مساعدات في غزة الأسبوع الماضي من القوات وشكلوا "تهديدا فوريا" وردت القوات تجاه عدد من الأفراد، على حد زعمه.

وكان الاتحاد الأوروبي، أكد أمس السبت أن العديد من الشهداء والجرحى في حادثة دوار النابلسي بغزة سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، دعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إجراء تحقيق دولي محايد في المأساة الأخيرة بغزة، حيث استشهد أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظار وصول المساعدات.

وشدّد بوريل على أنه من واجب إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية وضمان التوزيع الآمن للمساعدات الإنسانية على السكان المدنيين. 

وأرجع المسئولية عن المجزرة إلى القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والعراقيل التي يسببها المستوطنون المتطرفون، والتي تعيق تدفق المساعدات الإنسانية، مشددا على العواقب الوخيمة لهذه القيود.

جيش الاحتلال دوار النابلسي غزة الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

60 دقيقة للأمام.. حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان وموعد أذان المغرب والفجر

بعد أزمة دفنه.. تغيير مكان جنازة الموسيقار حلمي بكر

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية: استشهاد 15 طفلاً نتيجة سوء التغذية والجفاف بمستشفى كمال عدوان

الأكبر في الشرق الأوسط.. إطلاق مشروع "تنزا" الترفيهي بالقاهرة بالتعاون مع السعودية

إحنا اسفين والله.. بكاء هستيري للمتهمات بقت.ل المسئول العسكري اليمني.. فيديو

مجلس التعاون الخليجي: نرفض أي إجراء يمس حق مصر في مياه النيل

حيلة شيطانية .. كشف لغز سرقة 1.6 مليون جنيه من سائق بالمنيا

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بمكون سر المحلات

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

قمر زي أمها.. ظهور ابنة أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

قبل تشييع جثمانه.. أرملة حلمي بكر تكشف لحظاته الأخيرة وترد على أقاربه.. فيديو

فستان خطيبة مسلم يضعه في مأزق

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ