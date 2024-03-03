الاحتلال الإسرائيلي يكشف نتيجة تحقيقه حول مجزرة دوار النابلسي بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أنهى تحقيقًا داخليًا حول حادثة دوار النابلسي في غزة، زاعمًا أنه أطلق النار على فلسطينيين اقتربوا من قواته عند الموقع.

وادعى متحدث عسكري إسرائيلي، أن التحقيقات في وفيات مدنيين خلال الحصول على مساعدات في غزة الأسبوع الماضي خلصت إلى أن الجيش لم ينفذ هجومًا على القافلة، ومقتل غالبية الفلسطينيين جاء نتيجة التدافع.

وأضاف أنه بعد إطلاق القوات طلقات تحذيرية، اقترب عدد من الفلسطينيين خلال الحصول على مساعدات في غزة الأسبوع الماضي من القوات وشكلوا "تهديدا فوريا" وردت القوات تجاه عدد من الأفراد، على حد زعمه.

وكان الاتحاد الأوروبي، أكد أمس السبت أن العديد من الشهداء والجرحى في حادثة دوار النابلسي بغزة سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، دعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إجراء تحقيق دولي محايد في المأساة الأخيرة بغزة، حيث استشهد أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظار وصول المساعدات.

وشدّد بوريل على أنه من واجب إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية وضمان التوزيع الآمن للمساعدات الإنسانية على السكان المدنيين.

وأرجع المسئولية عن المجزرة إلى القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والعراقيل التي يسببها المستوطنون المتطرفون، والتي تعيق تدفق المساعدات الإنسانية، مشددا على العواقب الوخيمة لهذه القيود.