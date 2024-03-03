وزيرة البيئة: المرأة المعيلة الأكثر تأثرًا بقضية تغير المناخ ثم الأطفال وكبار السن

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن المرأة وبخاصة المعيلة هي أول المتأثرين بقضية تغير المناخ، ثم الأطفال وكبار السن.



وأشارت في كلمتها بالدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المنعقدة اليوم وغدا تحت شعار «360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة» أنه إذا تعرضت منطقة ما إلى سيول أو أعاصير وفيضانات فهي المسئولة عن توصيل الأطفال إلى المدارس وتوفير احتياجات الأسرة وغير ذلك، وتلجأ إلى إيجاد حلول من خلال ابتكارات كثيرة جدا، فضلا عن المرأة المتعلمة والمثقفة التي تنجح في تحقيق العديد من التجارب الملهمة وقصص النجاح.



وأشارت إلى أن من إنجازات المرأة المصرية أنها استطاعت تحويل مخلفات مثل روث الحيوانات وبعض المخلفات الزراعية إلى السماد العضوي، ويرجع الفضل في ذلك لامرأة مصرية اسمها منى من محافظة أسوان، والتي كانت لها السبق في هذه التجربة، إلى أن أصبحت هناك ٤٥٠٠ وحدة بيوجاز لتوليد الطاقة من مصدر عضوي في الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".



كما لفتت الوزيرة إلى أن المرأة الفلسطينية تتعرض حاليا إلى حرمانها وأبنائها من الحق في الحياة، بل إنها طالما تعرضت للحرمان من الحصول على حقها في الموارد الطبيعية، لذا فإن الفتيات والسيدات قادرات على تحويل أي تحد إلى حل.



ولفتت إلى أن الأرباح الناتجة عن الاستفادة من مخلف زراعي واحد هو قش الأرز وصلت إلى مليار و٢٠٠ مليون جنيه سنويا، وذلك بفضل ما تحرص عليه وتشارك فيه المرأة المصرية.



ويعقد المؤتمر بحضور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وسها الجندي وزيرة الهجرة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والسفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر.