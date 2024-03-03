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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رحيل الدكتور هشام عطية أيقونة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة

د. هشام عطية
د. هشام عطية

توفي اليوم، الأحد، الدكتور هشام عطية عبد المقصود، أستاذ بقسم الصحافة وأحد رموز كلية الإعلام جامعة القاهرة، بعد رحلة طويلة من العطاء جاد بها في المجال الأكاديمي والعملي.

وتسبب رحيل "عطية" في حزن كبير في الوسط الصحفي والإعلامي والأكاديمي، حيث نعاه طلابه وكبار أساتذة الصحافة بمصر.

وكتب الدكتور شريف درويش اللبان، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، ناعيًا الدكتور هشام عبد المقصود: "رحل اليوم عن عالمنا أحد أيقونات قسم الصحافة وأحد رموز كلية الإعلام.. قدم الدكتور هشام الكثير من علمه لتلامذته ومجال تخصصه عبر عقود من الزمن.. تقلد فيها عديدا من المناصب آخرها عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".

وأضاف: "د. هشام كان يتسم بدماثة الخلق والحس الإنساني وأخلاق الفارس.. رحم الله الأستاذ الدكتور هشام عطية عبد المقصود رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الأبرار والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

واختتم: "نعزي أنفسنا وأسرته الكريمة وزملاءه وتلامذته ومحبيه في هذا المصاب الجلل الذي فاجأنا جميعا منذ قليل.. ولا حول ولا قوة إلا بالله".

هشام عطية عبد المقصود الصحافة جامعة القاهرة كلية الإعلام شريف درويش اللبان

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