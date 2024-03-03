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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حالة أغرب من الخيال .. أطباء يكتشفون اخطبوطا في حلق رجل

صدى البلد

رجل يبلغ من العمر 55 عامًا كان يعاني من صعوبة في البلع أصيب بالفزع عندما اكتشف الأطباء وجود أخطبوط علق في حنجرته.

تناول الرجل المخلوق البحري كجزء من وجبته قبل أن يبدأ يشعر بالضيق وهرع إلى مستشفى تان توك سينغ في سنغافورة.

أخبر الأطباء أنه بدأ يتقيأ مباشرة بعد الأكل، حيث  أظهر الفحص وجود انسداد في المريء، وهو الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة.

عثر الأطباء على الأخطبوط، كاملًا مع مجساته، وقد استقر على بعد 5 سم من مكان اتصال المريء بالمعدة. 

في البداية، واجهوا صعوبة في إزالته ولكنهم تمكنوا في النهاية من إخراجه باستخدام الملقط.

تمكن المريض من العودة إلى المنزل بعد يومين فقط. وقال الأطباء إن احتقان الطعام من أكثر المشاكل شيوعًا التي يرونها في المستشفى.

وأوضح الأطباء أنه في 80 إلى 90٪ من الحالات، ستختفي انسدادات الطعام بشكل طبيعي. ومع ذلك، قد تحتاج نسبة تتراوح بين 10 و 20٪ من الحالات إلى علاج بالمنظار، بينما تتطلب أقل من 1٪ جراحة، وفقًا لما ذكرت صحيفة ذا ميرور أونلاين.

و صرحوا: "تقنية الدفع هي الطريقة الأساسية الموصى بها بمعدلات نجاح عالية، لكن استخدام القوة المفرطة يمكن أن يسبب ثقبًا في المريء".

ليست هذه هي الاكتشافات الغريبة الوحيدة التي توصل إليها الأطباء. فوجئ أحدهم بالعثور على رجل ابتلع هاتف محمولًا كاملاً بعد أن خضع لتصوير بالأشعة السينية بسبب آلام في المعدة.

اعترف المريض بأنه ابتلع الجهاز قبل ستة أشهر من الفحص - لكنه كان خجلاً للغاية لطلب المساعدة في ذلك الوقت.

كان يأمل أن يخرج الجهاز بشكل طبيعي من جسمه، إلا أنه للأسف، علق في معدته، حيث  تسبب ذلك في إعاقة مرور الطعام عبره بشكل صحيح لمدة ستة أشهر وأدى إلى إصابات خطيرة تتطلب جراحة فورية.

أجريت العملية في مستشفى جامعة أسوان بمدينة أسوان بمصر.

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