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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ثقافة الشيوخ تطالب بإتاحة زيارة المتاحف المصرية للطلاب بالمجان

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

طالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال  تخصيص أيام لطلاب المدارس لزيارة المتاحف والأماكن الأثرية سواء بالمجان أو برسوم بسيطة .

وقال الدكتور محمود مسلم خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط أمين سر اللجنة بشأن تخفيضات دخول المتاحف للاأطفال والطلبة خلال يومى العطلة الأسبوعية للمدارس "الجمعة والسبت":نحن بحاجة إلي دعم النشء و تعريفهم بأهمية الأثار المصرية والحفاظ عليها باعتبارها مكون أساسي من الحضارة المصرية .

وأشار النائب الدكتور محمود مسلم إلي أهمية إتاحة الزيارات المجانية للمتاحف المصرية لطلاب المدارس .

كان النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام قد أشار فى الاقتراح برغبة الذى تقدم به.

إلي ضرورة تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة يومي الجمعة والسبت بهدف تشجيع العائلات على زيارة المتاحف المصرية .

وقالت النائبة سها سعيد وكيل اللجنة أن الجيل الجديد من أبنائنا  أغلبه يواجه أمية ثقافية .وقالت :أبنائنا لايعرفون   شيئا عن تراثنا أو  تاريخنا .لافتة إلي أن منصة  watch  نجحت فى تقديم محتوى جيد وتنويري لأطفالنا وهو مسلسل يحيى وكنوز .

وطالبت الدكتورة سها سعيد بضرورة زيادة الجرعة التنويرية لأطفالنا عبر المنصات الرقمية المصرية .

من جانبه أكد الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والأثار أن الوزارة تبحث بالفعل هذا الأمر بغرض تحفيز الأسر المصرية على أصطحاب أبنائهم لزيارة المتاحف المصرية

الدكتور محمود مسلم مجلس الشيوخ محمود مسلم محمود القط قطاع المتاحف بوزارة السياحة

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