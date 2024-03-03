داعية: فى هذه الأيام يغفر الله لعباده ويضاعف الثواب

قال الدكتور أشرف فهمي، من علماء وزارة الأوقاف، إن من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، إدخال السرور على قلب مسلم، مستشهدا بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: " من أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، تقضي له دينا، تقضي له حاجة، تنفس له كربة".



وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، اليوم الأحد: "فرحة بتدخلها على قلب إنسان طفل أو رجل أو إمراة، حتى الصدقة حسنات بدون تعب ومجهود، وكذلك الصدقة وتفريج الكرب وسداد الدين".



وأضاف: "أسرة مسكينة ساعدتها وأطعمتها خاصة فى هذه الأيام المباركة، فربنا سبحانه وتعالى فضل أيام على أيام وشهور على شهور، فالحسنات فيها مضاعفة، كما أن الثواب فى مسجد رسول الله بـ1000 صلاة، وفى المسجد الحرام بـ50 ألف صلاة، كذلك على حسب الزمان فأول ليالى شهر رمضان فيها الثواب يضاعف والله يغفر لعباده، ومن يقوم الليل ينظر الله إليهم ويمن عليهم بنعمة المغفرة والتوبة والإنابة".