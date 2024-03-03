المركز الثقافي المصري بلندن يكرم أشرف عبدالباقي وأبطال "جولة أخيرة".. الثلاثاء

يحل النجم أشرف عبدالباقي والمخرجة مريم أحمدي ضيفين على المركز الثقافي المصري بلندن يوم الثلاثاء المقبل في السادسة والنصف مساء .

وتأتي هذه الندوة التكريمية لأبطال مسلسل جولة أخيرة بعد النجاح الكبير الذي حققوه الشهر الماضي ، ويدير اللقاء الدكتور خالد علي مؤسس medfest Egypt ، وذلك تحت رعاية السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدي المملكة المتحدة.

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة النجوم أحمد السقا و أشرف عبد الباقي وشاركهم البطولة كلا من أسماء أبو اليزيد و علي صبحي و رشدي الشامي ومجموعة كبيرة من الفنانين ، وهو من تأليف محمد ندا و إخراج مريم أحمدي.