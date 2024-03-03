إيفانكا ترامب تشارك في رقصة هندية شعبية خلال حضورها حفل زفاف

ظهرت إيفانكا ترامب وهي تتحرك برشاقة خلال ممارستها رقصة فولكلورية هندية تقليدية، وذلك أثناء حضورها حفل ما قبل الزفاف الباذخ الذي أقامه أغنى رجل في آسيا لزواج ابنه.

وشاركت إيفانكا ضيفات أخريات في أداء الرقصة المعروفة باسم “الدان” "diya"، والتي تتضمن الدوران مع ضرب العصي الخشبية الملونة ضد بعضها البعض في إيقاعات منتظمة.

وتعود جذور هذه الرقصة، المعروفة أيضًا باسم "الجاربا"، إلى ولاية غوجارات غرب الهند، ويتم تأديتها في المناسبات الدينية وغيرها من المناسبات الخاصة.

وأظهر مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، على أنغام أغنية غوجاراتية تقليدية، إيفانكا وهي ترتدي فستانًا أبيض أنيقًا وتبتسم وتضحك أثناء مشاركتها في الرقص الشعبي.

وكان الفيديو مصحوبًا بعبارة: "ابنة إيفانكا ترامب تستمتع بالجاربا في الهند.. يا لها من حركة فخورة"، مصحوبة بوجوه مبتسمة بالأيموجي وعلم الهند.

حضرَت إيفانكا سلسلة من الاحتفالات البراقة برفقة شريكها جاريد كوشنر وابنتهما أرابيلا روز كوشنر.

وأظهرت صور من حفل ليلة السبت إيفانكا وهي تبدو مذهلة في ساري فضي وذهبي براق بينما ارتدى جاريد سترة نهرو السوداء التقليدية.

كانت إيفانكا واحدة من بين مجموعة ضيوف بارزين حضروا احتفالات لمدة ثلاثة أيام في غوجارات ، استضافها قطب الأعمال الملياردير موكيش أمباني ضمن الاحتفال بابنه أنانت ، 28 عامًا ، وراديكا ميرشانت ، ابنة قطب صناعة المستحضرات الدوائية الثرية ، اللذان من المقرر أن يتزوجا في يوليو.

وشمل الضيوف الآخرون بيل جيتس ، مارك زوكربيرج ، المؤسس المشارك لشركة BlackRock لاري فينك ، والرئيس التنفيذي لشركة Alphabet سوندار بيتشاي ، ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر ، ورئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رود.

تم إكرام الضيوف بعروض من قبل ديلجيت دوسانج ، أحد أشهر المغنيين في الهند ، وثلاثة من الممثلين الهنود البارزين في بوليوود ؛ شاه Rukh Khan ، Aamir Khan و Salman Khan.