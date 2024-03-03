شعبة الخضار والفاكهة لـ"المواطنين": وفرة كبير في المعروض ومحدش يقلق | شاهد

قال حاتم نجيب ، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة ، إن انخفاض احد السلع يساهم في انخفاض باقي السلع الاخرى تباعا ، مؤكدا :" ليس لدينا ازمة في الخضروات والفاكهة ولدينا اكتفاء ذاتي ".

وتابع حاتم نجيب ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة يتيح انخفاض اسعار السلع " .

وأردف : سعر الطماطم وصل سعره من ٤ ل ٦ جنيها للكيلو ، وسعر البصل من ١٠ لـ ١٢ في الجملة ".

وأكمل : الثوم بدء يدخل الأسواق وهناك زيادة من المعروض ، وداخلين على مواسم زراعية كبيرة هتحدث اتزان في الاسواق .

وواصل: محدش يقلق والمنتجات الزراعية فيها وفرة كبيرة جدا، ولو الأسعار معجبتكوش الجأوا للمنافذ الثابتة والمتحركة.