عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ازاي تشتري موبايل بكاميرا رائعة وسعره رخيص.. 10 نصائح

إزاي تشتري موبايل
إزاي تشتري موبايل بكاميرا رائعة بس بسعر رخيص

أصبح الهاتف الذكي من أهم الأدوات في حياتنا اليومية، وباتت الكاميرا من أهم ميزات الهاتف، حيث نستخدمها لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، سواء للذكرى أو للتواصل مع الآخرين، لكن مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، قد يكون من الصعب شراء هاتف بكاميرا رائعة وسعره رخيص.

وإليك بعض النصائح لشراء هاتف بكاميرا رائعة وسعره رخيص:

 

1. حدد احتياجاتك

• قبل شراء أي هاتف، حدد احتياجاتك من الكاميرا. هل تريد هاتفًا لالتقاط صور سيلفي رائعة؟ أم لالتقاط صور للمناظر الطبيعية؟ أم لتصوير مقاطع فيديو عالية الدقة؟

• بمجرد تحديد احتياجاتك، يمكنك البحث عن الهواتف التي توفر ميزات الكاميرا التي تبحث عنها.

 

2. ابحث عن العروض والخصومات

• تقدم العديد من المتاجر عروضًا وخصومات على الهواتف الذكية، خاصة في مواسم التخفيضات.

• يمكنك أيضًا البحث عن عروض خاصة من شركات الاتصالات.

 

3. اشترِ هاتفًا مستعملًا

• إذا كنت تبحث عن هاتف بكاميرا رائعة بسعر رخيص، يمكنك شراء هاتف مستعمل.

• تأكد من فحص الهاتف جيدًا قبل شرائه للتأكد من أن الكاميرا تعمل بشكل جيد.

 

4. ابحث عن الهواتف الصينية

• تقدم العديد من الشركات الصينية هواتف ذكية بأسعار رخيصة مع كاميرات رائعة.

• تتمتع بعض هذه الهواتف بميزات كاميرا أفضل من الهواتف باهظة الثمن من العلامات التجارية الشهيرة.

 

5. قارن الأسعار

• قبل شراء أي هاتف، قارن الأسعار في مختلف المتاجر.

• يمكنك أيضًا استخدام مواقع المقارنة مثل Souq.com و Noon.com لمقارنة الأسعار والميزات.

 

6. اقرأ مراجعات المستخدمين

• قبل شراء أي هاتف، اقرأ مراجعات المستخدمين للتأكد من أن الكاميرا جيدة كما هو معلن.

• يمكنك العثور على مراجعات المستخدمين على مواقع مثل Amazon و YouTube.

 

7. لا تتعلق جودة الكاميرا فقط بعدد الميجابكسل

• لا تتعلق جودة الكاميرا فقط بعدد الميجابكسل.

• هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على جودة الكاميرا، مثل حجم المستشعر وجودة العدسات ومعالج الصور.

 

8. ابحث عن الهواتف التي تحتوي على ميزات كاميرا إضافية

• بالإضافة إلى عدد الميجابكسل، ابحث عن الهواتف التي تحتوي على ميزات كاميرا إضافية مثل التثبيت البصري للصورة والتقاط الصور في الإضاءة المنخفضة والتصوير بالوضع البطيء.

 

9. لا تتردد في تجربة الهاتف قبل شرائه

• قبل شراء أي هاتف، لا تتردد في تجربة الهاتف في المتجر لمعرفة كيفية عمل الكاميرا.

 

10. لا تنسَ شراء ملحقات الكاميرا

• بعد شراء هاتف بكاميرا رائعة، لا تنسَ شراء ملحقات الكاميرا مثل حامل الهاتف وجراب الهاتف وعدسات الكاميرا.
 

باتباع هذه النصائح، يمكنك شراء هاتف بكاميرا رائعة وسعره رخيص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

نقل فنانة للمستشفى.. تفاصيل برنامج رامز الجديد وإصابة الضيوف بكسور وجروح

اشترت حبوب الغلة.. مفاجأة جديدة من النيابة في قضية نيرة طالبة العريش

موضوعات متعلقة

ينزل اليومين دول..أرخص موبايل من سامسونج مناسب للشباب|اعرف كل حاجة عنه

بينهم المحاكم| إيلون ماسك يفتح أبواب النار على  ChatGPT

بنصف السعر تقريبا.. أفضل موبايل سامسونج تفوق على iPhone

إزاي تحافظ على باقة الإنترنت لآخر الشهر .. نصائح ذهبية

أفضل موبايلات أوبو رينو في مصر .. المواصفات الفنية بالتفصيل

ارتفاع باقات نتفليكس Netflix.. اعرف الأسعار الجديدة 

أرخص موبايل سامسونج هينزل السنادي.. اعرف المواصفات 

13 ألف جنيه.. أرخص هاتف iPhone في السوق

ترشيحاتنا

سبايدر.. مازيراتي تزيح الستار عن "جران كابريو" الجديدة| ما أهم ميزاتها؟

أمير عزمي: إلغاء مباراة سوار الغيني يصب في صالح الزمالك

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على عمليات الإنزال الجوي للمساعدات إلى غزة

فضل قراءة سورة الإخلاص واستحباب ذلك ليلا.. 15 أمرًا تجعلك تواظب عليها

ازاي تشتري موبايل بكاميرا رائعة وسعره رخيص.. 10 نصائح

نظر محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

ألوان فاقعة.. أحمد سعد ببدلة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بأكل 30 ألف قطعة برجر.. عجوز يدخل موسوعة جينيس

بعد ظهورها بالبيجامة في السينما.. صور أثارت ضجة لـ نسرين طافش

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ