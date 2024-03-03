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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

14 مصابا في تصادم ملاكي وميكروباص على طريق أسيوط الغربي

صدى البلد

شهد طريق أسيوط الغربي، تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، أسفر عن إصابة 14 شخصا,

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق أسيوط الغربي في نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن وجود مصابين. 

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وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 14 شخصا بإصابات متفاوتة.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.

كما أجرى المستشفى، الكشف الطبي المبدئي على المصابين وإسعافهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

النيابة العامة طريق أسيوط الغربي تصادم ملاكي وميكروباص تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص النجدة

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