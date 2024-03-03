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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختفوا في اللوكيشن.. كواليس زيارة هنا الزاهد لقسم الشرطة بسب 3 ملايين جنيه

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لتحرير الفنانة هنا الزاهد محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد بسبب اختفاء شيكين قيمتهما حوالي ٣ ملايين جنيه. 

وحررت الفنانة هنا الزاهد، محضر إثبات حالة لفقدها شيكات بملايين الجنيهات في الشيخ زايد ثان، وتحرر محضر بالواقعة.

 

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وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بحضور هنا عادل مصطفى محمد الزاهد «ممثلة» وشهرتها هنا الزاهد إلى ديوان القسم، وحررت محضر إثبات حالة بفقدها شيك بمليون و500 ألف جنيه، وآخر بمليون و889 ألف جنيه، وذلك بفيلتها في كمبوند الباتيو الشيخ زايد، ولا تتهم أحد بشيء.

وأضافت التحريات فيما بعد فقدان الفنانة هنا الزاهد للشيكين اثناء التصوير في اللوكيشن وليس في منزلها ومازالت التحريات جارية لبيان ملابسات الواقعة. 

وجرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد قسم شرطة الشيخ زايد محضر إثبات الشيخ زايد ثان

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اختفوا في اللوكيشن.. كواليس زيارة هنا الزاهد لقسم الشرطة بسب 3 ملايين جنيه


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