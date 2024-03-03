فنانة: مش لاقية شغل وبصور فيديوهات تيك توك

كشفت الفنانة سهام جلال، حقيقة غيابها عن الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، قائلة: هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، لأن آخر أعمالي الدرامية كان عام 2017 عن مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان القدير عادل إمام.

وأضافت سهام جلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة “صدى البلد 2”، "جيت على نفسي في فيلم حرب أطاليا ومضيت بأقل من أجري وتقاضيت 25 ألف جنيه بس وصرفت الباقي من جيبي".

وتابعت: لجأت إلى إنشاء وتصوير فيديوهات لي على تطبيق التيك توك، لأن المنتجين أصبحوا الآن يختارون البلوجرز وأصحاب الفيديوهات الذين يمتلكون عددا كبيرا من المتابعين، موضحة “عملت كدة عشان أفضل موجودة، ومكانش قدامي غير كده عشان الناس متنسانيش”.

وأكملت الفنانة سهام جلال: اتصلت بالفنانين والمنتجين والمخرجين، وأخدت وعود كثيرة ولكن بيكون زي كلام على ورق كده، ومحدش شغلني ولا رد عليا بعد ما اتصلت عليه.

واستطردت “اتصلت بنقيب الممثلين في مرة أطلب منه شغل، وكان رده عليا وقتها: هل هفرضك على المخرجين؟، واتصلت بزمايلي ولكن محدش رد عليا وعبرني بعد كده"، مؤكدة "أنا نقابية والنقابة المفروض تشغلني".