عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تأهل طلاب جامعة الأزهر لدور الـ16 بمسابقة التحكيم التجاري الدولية بالسعودية

صدى البلد

تأكيدًا على تميز وريادة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وبدعمٍ متواصلٍ من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ تأهل طلاب كلية الشريعة والقانون بالقاهرة إلى دور ال 16 في مسابقة التحكيم التجاري الدولية في نسختها الخامسة، والتي تقام في جامعة الأمير سلطان بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ صرح بذلك الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

وأوضح عميد الكلية أن الفريق مَثَّل الأزهر الشريف تمثيلًا مشرِّفًا خلال المسابقة الأولية؛ حيث تقدم على طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتأهل من بين الفرق الطلابية المشاركة من 27 دولة على مستوى العالم إلى دور ال 32، لافتًا أن طلاب جامعة الأزهر تقدموا على طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة وتأهلوا لدور ال 16.

وأشاد  بجهود الدكتور محمد ممدوح، المدرس المساعد بقسم القانون العام بالكلية، ودعم وإشراف الدكتور أحمد كشك، منسق الأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر، لافتًا إلى أن الوفد الطلابي ضمَّ:
-أحمد محمد صابر.
-عبد الله عبد العزيز شوقي.
-محمد مصطفى الفقي.
-أسامة فتحي عبد القادر.
-خالد عبد الجيد خليل. 
-منير الهادي عوض. 
-زياد حجاجي، مدرب الفريق وأحد خريجي كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

جدير بالذكر أنه لم يتأهل من جمهورية مصر العربية سوى جامعتي: الأزهر والقاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

اشترت حبوب الغلة.. مفاجأة جديدة من النيابة في قضية نيرة طالبة العريش

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

ترشيحاتنا

البابا تواضروس والمجمع المقدس يعزي الكنيسة في نياحة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

لبنان.. حزب الله يعلن شن 6 عمليات عسكرية خطيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي

بسبب طلب نتنياهو.. الكشف عن صعوبات جديدة طرأت على صفقة تبادل الأسرى

إضافة المواليد على بطاقة التموين

فنانة: مش لاقية شغل وبصور فيديوهات تيك توك

متى يبدأ رمضان 2024؟.. الإفتاء تحدد موعد أول صلاة تراويح .. انتبه فليست الإثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لبن.. طريقة تحضير خشاف اقتصادي

خست أوي.. هنا الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

رفقة رانيا يوسف.. حلا شيحة تثير إعجاب جمهورها في أحدث ظهور| شاهد

إصابة مفاجئة للثلاثي المرعب| كيف يفكر كولر بمواجهة الزمالك.. وهذه خطة الأهلي النهائية

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ