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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

علي أبو جريشة: كنت أتمنى بداية أحسن بين محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

علق الكابتن على أبو جريشة، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، على أزمة محمد صلاح والكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر، مؤكدا أنه لم يكن يتمنى أن تكون تلك هي البداية في تعامل بين الجانبين، ومحمد صلاح لاعب عالمي وعلى مستوى عالي ولم يتأخر عن معسكرات لمنتخب مصر.

وشدد "أبو جريشة"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن محمد صلاح شارك في كافة مباريات منتخب مصر، موضحًا أن محمد صلاح لم يشارك مع فريقه ليفربول خلال الفترة الماضية إلا مباراة واحدة، وليفربول يحتاج الاطمئنان على اللاعب وهو نجم الفريق.

وأوضح علي أبو جريشة، أنه متأكد بأن محمد صلاح حال كونه في حالة صحية جيدة لن يتأخر عن التواجد في معسكر المنتخب، مشددًا على أنه لم يتأخر في فترات سابقة عن أي معسكرات للمنتخب، منوهًا بأننا لا نمتلك لاعبين كثر بنفس قيمة محمد صلاح.

الكابتن حسام حسن الكابتن علي أبو جريشة الإعلامية كريمة عوض شاشة القاهرة والناس على أبو جريشة

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