نسيت تشيل التيكت.. كيم كارداشيان ترتدي فستانًا أسود مع ورقة بالسعر

ارتدت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع فستان أسود والغريب أنها تركت ورقة السعر ومقاس القطعة دون إزالتها، خلال حضورها أسبوع الموضة في باريس.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” يبدو أنها قررت بشكل متعمد الإشارة إلى دار الأزياء بالانسياجا بينما حضرت عرضهم يوم الأحد.

شاركت كارداشيان قصة على إنستجرام تُظهر السعر الملصق لا يزال معلقًا على ظهر الفستان الذي يتميز بياقة رقبة مرتفعة مزينة بالدانتيل وأكمام طويلة تغطي يديها.

وعلقت كارداشيان على الفيديو قائلة: "دائمًا بالانسياجا بالنسبة لي".

حضرت كارداشيان عرض الأزياء في عرض موسم خريف وشتاء 2024-2025، وشاهدت التصاميم الجديدة بجوار أسطورة التنس سيرينا ويليامز التي ارتدت معطفًا أزرقًا فرو وفستانًا أسود.

تشتهر نجمة تلفزيون الواقع بتعاونها الطويل مع العلامة التجارية، وشاركت في أول عرض أزياء كوتور لها في باريس مع بالانسياجا في يوليو 2022.

وفي عام 2021، حضرت حفلة الميت جالا بفستان أسود طويل من بالانسياجا يغطي وجهها بالكامل، ويُذكر أن كيم كارداشيان دائمًا ما تثير الجدل بأزيائها ومظاهرها في عروض الأزياء والأحداث العامة، وتعتبر من أبرز الشخصيات النجمة في عالم الموضة والأزياء.