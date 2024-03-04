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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إحلال وإنشاء مدرستين بمركز ومدينة القناطر الخيرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمركز ومدينة القناطر الخيرية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع التعليم بإجمالي تكلفة ٦٨ مليون جنيه، وذلك تمهيداً للعام الدراسي الجديد ، بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد مبنى مدرسة الأمل للصم والبكم والمكون من أرضي ودورين ويشمل المبنى ٢٨ فصلا، وبلغت التكلفة الإجمالية للمدرسة ١٠ مليون و٨٣٦ ألف جنيها،  ومدة التنفيذ ٧ شهور وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبه ٧٢٪؜، وسوف يتم دخولها الخدمة بداية العام الدارسي الجديد . 


كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء المدرسه اليابانية بقرية شبرا شهاب بمركز ومدينة القناطر الخيرية بواقع 28 فصلا بتكلفة 58 مليون جنيه، والتي تقام  على مساحة 8922م2، وتتكون من 3 مباني مُتصلة منهم 2 مبنى أرضي وأربع طوابق ومبنى دائري مكون من طابق واحد خاص بالفصول الإبتدائي والإعدادي والثانوي، ومدة التنفيذ ١١ شهراً وسوف يتم دخولها الخدمة بداية العام الدراسي الجديد . 


كما أكد محافظ القليوبية أنه يأتي إنشاء المدرسة ضمن مجموعة المدارس اليابانية التي تم إنشاؤها بقرار من وزير التربية والتعليم ببدء إنشاء المدارس المصرية اليابانية في جميع المحافظات ، وهي مدارس رسمية نموذجية تسمى المدارس المصرية اليابانية تطبق المناهج المصرية بجانب الأنشطة المعروفة بالتوكاتسو والخاصة بتعديل بعض السلوكيات بجميع مراحل التعليم، "رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي" وتعتبر المدرسة الثالثة على مستوى المحافظة، والأولى بمدينة العبور والثانية بمدينة بنها . 


وأضاف أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل . وأوضح أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب باعتباره قاطرة البناء والتنمية المستدامة والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع.

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