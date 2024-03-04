صحة القليوبية: لا مساس بنوباتجية الطوارئ في المستشفيات على مدار 24 ساعة

قام الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بجولة مرورية مفاجئة للوحدة الصحية ببرشوم التابعة لاداره طوخ والمدرجه ضمن المرحله الأولى من مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية.



وتأكد وكيل الوزارة من توافر أدوية مستلزمات الطوارئ وتواجد الفريق الطبي النوباتجي، مؤكدا على ضروره الالتزام بحضور نوباتجية الطوارئ على مدار ال 24 ساعة وان هذا الأمر يعد ذو أولوية قصوى.



كما وجه مدير الإدارة الصحية بطوخ بالمتابعة المستمرة للانضباط الإداري ، واستبدال بعض قطع الاثاث المكتبي بالوحدة عن طريق اعادة التوزيع بين الوحدات وبعضها.