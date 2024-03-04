عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية: لا مساس بنوباتجية الطوارئ في المستشفيات على مدار 24 ساعة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بجولة مرورية مفاجئة للوحدة الصحية ببرشوم التابعة لاداره طوخ والمدرجه ضمن المرحله الأولى من مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية.


وتأكد وكيل الوزارة من توافر أدوية مستلزمات الطوارئ وتواجد الفريق الطبي النوباتجي، مؤكدا على ضروره الالتزام بحضور نوباتجية الطوارئ على مدار ال 24 ساعة وان هذا الأمر  يعد ذو أولوية قصوى.


كما وجه مدير الإدارة الصحية بطوخ بالمتابعة المستمرة للانضباط الإداري ، واستبدال بعض قطع الاثاث المكتبي بالوحدة عن طريق اعادة التوزيع بين الوحدات وبعضها.

القليوبية وحدات الرعاية الأولية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

فضيحة إجرامية.. رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير يتاجر بالأعضاء البشرية |انفراد

اشترى لها حبوب غلة.. مفاجآت في شهادة سائق التاكسي بقضية طالبة العريش

موضوعات متعلقة

نائب رئيس جامعة بنها يفتتح ورشتي مهارات القصة القصيرة وكتابة الشعر

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إحلال وإنشاء مدرستين بمركز ومدينة القناطر الخيرية

قافلة جامعة بنها الطبية بالدويقة الجديدة ضمن تحالف إقليم القاهرة الكبرى ..صور

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري

إصابة ربة منزل فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالقليوبية

الستارة السبب.. ربة منزل تلقى مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالقليوبية

قطع الكهرباء عن عدد من مناطق العبور بالقليوبية

يزن 62 طن.. تفاصيل تابوت الملك بسماتيك الأول المكتشف بأرض مستشفى بنها

ترشيحاتنا

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث وادي النطرون

حقيقة طلب طهران من السودان إنشاء قاعدة عسكرية لإيران في البحر الأحمر

العربى للقضاء الإدارى يعلن إطلاق المنصة الإلكترونية للاتحاد

ماذا تقول عند سماع أذان الظهر؟.. رسول الله أوصى بترديد 5 أدعية

وداعًا الأنبا بيسنتي.. رحلة عطاء وبناء في خدمة الكنيسة والوطن

3 رسائل مهمة باجتماع المعلمين العرب بالقاهرة.. الأولى تخص الرئيس السيسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

بلح مدود.. احذر بعض الأنواع تباع بالأسواق

شمس الكويتية بإطلالة جريئة على إنستجرام| شاهد

بسبب أمريكا .. طبيبة تفجر مفاجأة عن تناول الطماطم المجففة

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ