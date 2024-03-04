مندوب موريتانيا: نحذر من عواقب وخيمة على المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي في غزة|فيديو

قال مندوب موريتانيا بالجامعة العربية، إنه لا يزال الوضع في غزة يفرض نفسه بقوة على أجندة الأجتماعات في جامعة الدول العربية، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي مازال مستمراً على وترة القتل العشوائي للمدنيين من الأطفال و النساء و كبار السن.

إسرائيل تتبع التدمير الممنهج



وأضاف مندوب موريتانيا خلال كلمته بمجلس جامعة الدول العربية، أن إسرائيل تتبع التدمير الممنهج، و التهجير القسري للفلسطنيين ، لافتاً إلى أن ما يحدث في غزة سوف ينتج عنه عواقب وخيمة سوف تأثر على المنطقة بأكملها أمنياً و أجتماعياً و سياسياً، و ذلك بسبب صمت العالم امام الجرائم التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني بغزة.



وأشار مندوب موريتانيا بالجامعة العربية ، قائلاً:" صمت العالم يعطي للعدوان الإسرائيلي ضوءاً اخضر للتصعيد و التمادي في الطغيان"