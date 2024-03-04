خبير: القطاع المالي متسارع ويستوعب المزيد من الشراكات

أكد مينا نصيف، رئيس قطاع الشراكات في الفنار للتدريب المالى، أن القطاع المصرفي والمالي يشهد تطورات متسارعة تستوجب التطوير المستمر لتحسين القدرات والكفاءات المالية، بالإضافة إلى ضرورة استجابة سريعة لتغيرات السوق.

وصرح خلال مؤتمر صحفى اليوم، بأن السوق حاليا فى حاجة لمزيد من تصميم وتطوير برامج تدريبية مخصصة تلبي متطلبات الشركات المتنامية.

وأضاف أن هناك اهتماما بتنمية مهنة التمويل وتدريبا لمتخذى القرار الفعال.. خاصة فى هذه المرحلة مؤكدا أنه لا شك أن تفاصيل الإدارة المالية تتسم بالتعقيد والتنوع وتشهد تطورًا مستمرًا يومًا تلو الآخر، ونحن نسعى لمواكبة هذا التطور وتحديث برامجنا بما يتوافق مع أحدث المستجدات في القطاع المالي.

وقال “أدرك جيدًا أن أصحاب القرار في الشركات يُمثلون الشريحة الأكثر حرصًا ورغبة في تطوير قدراتهم وأدائهم. هذا الوعي المتزايد بقيمة التطوير الذاتي يُعد إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها نجاحاتهم المهنية والشخصية”.

وأكد أن التدريب الفعّال هو العنصر الحاسم الذي يُمكن الشركات من الارتقاء بمستوياتها ومنافسة الأسواق بكفاءة.