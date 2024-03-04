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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. اتحاد طلاب مدارس مصر يشيد بتفاصيله

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

 أشاد اتحاد طلاب مدارس مصر بـ  جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اليوم.

وقال اتحاد طلاب مدارس مصر في بيان رسمي، ان حدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد ، يتيح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة قبل كل امتحان.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد اليوم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التربية والتعليم كما يلي :

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 2 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا

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