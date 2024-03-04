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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبدالجليل يحدد أنسب لاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك

صدى البلد

قال محمد عبد الجليل نجم كرة القدم المصرية السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا هو الأنسب لقيادة هجوم النادي الأهلي فى حال غياب وسام أبو علي عن المباراة بسبب الإصابة.

وقال محمد عبد الجليل فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، “مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعجبني للغاية، ودائما أري أنه يتفوق فى المباريات الكبيرة وتحديدًا على الزمالك، وصاحب فكر جيد فى المباريات الكبيرة”.

وأضاف “أتمني منه الدفع بلاعبه محمود كهربا حال غياب وسام أبو علي للإصابة، بلاش موديست”.

يذكر أن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ستقام يوم الجمعة المقبل فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
 

الزمالك الإعلامي إبراهيم فايق الأهلي والزمالك النادي الأهلي نهائي كأس مصر محمود عبد المنعم كهربا

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