بتخفيضات 50%.. انطلاق مهرجان التسوق خان شريف مع أمازون

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، أطلقت أمازون مصر مهرجان التسوق لأول مرة بممشى أهل مصر "خان شريف مع أمازون" مع الإعلامي شريف مدكور.

وشارك بالمهرجان العديد من بائعى السلع المختلفة من أمازون مصر، منهم لي سيكريتس، جيفان، لامارميت، جيليز، تريس كوزماتيكس، رو أفريكان، وغيرهم ليقدموا منتجات مصرية الصنع تحت شعار "المصرى يكسب" في خطوة لتشجيع العملاء على دعم المنتج المصري والترويج والتسويق للمنتجات المحلية المتنوعة وبجودة عالية.

وينطلق مهرجان التسوق بالتوازي مع بدء موسم تخفيضات رمضان على أمازون مصر، والذي بدأ من ٢٧ فبراير ويستمر حتى ٨ مارس بتخفيضات تصل الى ٥٠٪ على مئات آلاف من العلامات التجارية المحلية والعالمية من البقالة إلى الأجهزة المنزلية، ومن الإلكترونيات إلى الأزياء، ما يضمن توفير كل ما يحتاجون إليه للاستعداد لهذا الشهر الكريم، مع إتاحة طرق مرنة وموثوقة للسداد، ويمكن لعملاء أمازون من حاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي الحصول على خصم إضافي بنسبة 10٪ بحد أقصى 150 جنيهًا مصريًا على منتجات مختارة، بالإضافة إلى طرق تقسيط مختلفة مثل خاصية "اشتري الآن وادفع لاحقا" بالتعاون مع ڤاليو، بخطط تقسيط بدون مقدم على فترات تتراوح بين 6 و60 شهراً، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة أيضا من خطط تقسيط بدون فوائد مع بنك مصر .

ومن خلال مهرجان خان شريف مع أمازون مصر استطاع الزائرون عمل الخير من خلال كرتونة رمضان الخاصة بأمازون التى تم طرحها بأمازون مصر بسعر ٤١٩ جنيها.

وقامت أمازون مصر بالتبرع بكراتين رمضان لجمعية "تواصل لتنمية اسطبل عنتر" مقابل كل كرتونة تم شراؤها من العميل الواحد للمساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وتتضمن الكرتونة ٧ كيلو من الاحتياجات الاساسية لكل بيت من زيت وسكر وأرز وسمن وفول ومكرونة وغيرها .

وأجرى " صدى البلد " جولة داخل المهرجان للتعرف على أهم المنتجات المصرية المطروحة من خلال الفيديو وهى كالتالى :