الهيدروجين الأخضر.. وزيرة خارجية هولندا: نرغب في تعميق وتعزيز العلاقات مع مصر

أكدت وزيرة خارجية هولندا هانكي بروبنز سلوت، أن هولندا ترغب في تعميق وتعزيزالعلاقات الثنائية مع مصر.

وقالت في كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، :" نامل العمل مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة".

وأضافت :" نأمل أن تتوافر لدينا الفرصة للعمل مع مصر في مجال الزراعة الذكية، وهناك العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها".

وترأس وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين المباحثات الموسعة مع الوفد الهولندي برئاسة الوزيرة هانكي بروبنز سلوت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان أن المشاورات بين الجانبين تناولت مسار العلاقات الثنائية وتعزيزها فى مجالات متعددة، وبحث سبل إنهاء الحرب فى قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.