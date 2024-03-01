سامح شكري: الوقت يضغط علينا ولابد من وقف دائم لإطلاق النار قبل رمضان

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنَّه عندما نتحدث عن وقف الهجمات على المدنيين بقطاع غزة، فهي مسألة حساسة للغاية لمصر، ويتم من أجل ذلك عمل مباحثات منذ فترة طويلة، مؤكداً أن مناطق الاشتباكات تشهد مأساة يجب وقفها في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول إلى وقف دائم للنار.

وتابع وزير الخارجية في كلمته خلال جلسة نقاش في منتدى أنطاليا بتركيا، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه إن لم يتم وقف إطلاق دائم للنار في أقرب وقت ممكن، فقد تتحول الأزمة في غزة إلى مآس أخرى على مستويات مختلفة ونعرض العديد من المقترحات مع نظرائنا في قطر وأمريكيا ونتباحث معهم من أجل وقف الهجمات وخصوصا أن هذا سيخدم اخوتنا الفلسطينيين والوقت يضغط علينا.

واستطرد «شكري»: «شهر رمضان على الأبواب ونحن نسعى لوقف إطلاق النار قبل دخول شهر رمضان وإلا فالنتائج ستكون أسوأ بكثير والوضع سيتفاقم وإن البعض يتحدث عن عقوبات وبالضفة الغربية ثمة نقاشات وحديث عن أزمات عدة».