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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح شكري: الدمار في كل مكان بغزة والدول الداعمة للسلام بالمنطقة كثيرة

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الدمار أصبح في كل مكان بقطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر تعمل على الوصول إلى قرار أممي لوقف إطلاق النار وتحمل الأمم المتحدة المسؤولية إزاء ما يحدث في غزة.

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وأضاف سامح شكري، خلال المشاركة في منتدى أنطاليا، الذي نقلت فعالياته قناة «القاهرة الإخبارية»: «المسؤولية الأممية مهمة جدا في هذا الإطار، والدول التي تدعم السلم في المنطقة كثيرة وعلى رأسها مصر وتركيا، لكن للأسف، فإننا لم نستطع أن نغير الوضع لأن العراقيل كثيرة ودورنا محدود بسبب تلك العراقيل".

 

وتابع سامح شكري: "لهذه الأسباب كلها نحس بقلق كبير، وبخاصة فيما يتعلق بعدم قدرتنا على تغييير الواقع، لكننا مازلنا نعمل مع شركائنا على مستوى الأمم المتحدة".

سامح شكري الاحتلال الاسرائيلي القاهرة الإخبارية سامح شكري وزير الخارجية فلسطين

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