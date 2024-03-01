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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح شكري: توجد ازدواجية واضحة في موقف الغرب من حرب غزة.. فيديو

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنَّ ازدواجية المعايير في الموقف الأمريكي، والتي يتبعها الغرب أيضا بخصوص الحرب على غزة، واضحة أمام الجميع، مؤكدا أن الآليات الدولية والتي تحرك العلاقات الدولية من أخلاق ومعايير معروفة، ولكنهم لا يريدون الإعلان عن وقف لإطلاق النار بشكل واضح وصريح فيما يتعلق بحرب غزة.

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وتابع وزير الخارجية في كلمته خلال جلسة نقاش في منتدى أنطاليا بتركيا، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نجد موقفا غربيا غير صريح، في وقت يعاني فيه الأطفال والمدنيين داخل القطاع، ويقتلون كل يوم، ولا نرى أحدا يعبر عن غضبه أو انزعاجه في العالم الغربي، بل لا يعلنون ولو مجرد التعاطف مع الضحايا.

واستطرد «شكري»: «نحن نشاهد حالة من التصحر الأخلاقي لدى الغرب، ولذلك فنحن إزاء وضع خطير؛ لأننا لا نفهم بعضنا البعض، وليست لدينا مواقف ثابتة فيما يتعلق بكثير من المشاكل في العالم، مثل المشاكل البيئية، والاحتباس الحراري، فنجد الغرب يتحرك بشكل مباشر، فيما نجدهم يتصرفون بعدم جدية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحديدا، وهذا أمر يبعث للشك فيما يتعلق بالعلاقات الدولية لدى الغرب».

سامح شكري ازدواجية المعايير الاحتلال الاسرائيلي إطلاق النار الحرب على غزة القضية الفلسطينية

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