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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

افتتاح مهرجان العلمين 2025.. قواعد وإرشادات حفل أنغام

بوستر حفل أنغام
بوستر حفل أنغام
سعيد فراج

تفتتح الفنانة أنغام، النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بحفل غنائي كبير، اليوم الجمعة 18 يوليو، في منطقة الأرينا الجديدة، على أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 29 أغسطس المقبل.

وتحيي أنغام، حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025، الليلة، تحت شعار كامل العدد، بعدما أعلنت «تذكرتي» عن بيع تذاكر الحفل بالكامل. 

قواعد وإرشادات حفل أنغام:

كشفت شركة تذكرتي، عن قواعد وإرشادات للجمهور قبل الدخول للحفل الليلة، وتتضمن ما يلي: 

  • تفتح البوابات الساعة 8 مساءً.
  • يرجي طباعة واستلام التذكرة الورقية من خلال الفروع الخاصة بـ تذكرتي.
  • غير مسموح بدخول الأطفال أقل من 12 سنة.

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام. 

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب". 

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب. 

أنغام الفنانة أنغام مهرجان العلمين مهرجان العلمين الجديدة أغاني أنغام

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