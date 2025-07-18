وفاة طفل في حادث انهيار عقار مصر القديمة

لفظ طفل يدعى “أدم”، أنفاسه الأخيرة في حادث انهيار عقار قديم بمنطقة مصر القديمة، حيث انهارت الأنقاض عليه وتوفي في المستشفى متأثرا بالإصابات.

وأشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة، إلى أن العقار قديم بأسقف خشبية، وحاول 4 أشخاص التسلل إلى داخله وسرقة أخشاب منه؛ فانهار العقار عليهم أثناء تواجدهم بداخله.

وأسفرت التحريات، عن أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين حوائط حاملة وأسقف خشبية وخالٍ من السكان؛ لصدور قرار بهدمه للخطورة الداهمة، وتم عمل صلبات خشبية للتأمين أثناء الهدم.

وأضافت التحريات أن 4 عمال روبابيكيا تسللوا إلى العقار؛ في محاولة للحصول على الأخشاب بداخله؛ فانهار عليهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجهم مصابين، وتم نقلهم لمستشفى المبرة لتلقى العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا بـ انهيار عقار مكون من 4 طوابق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية مدعمة بقوات الإنقاذ البري إلى محل البلاغ، حيث انتشلت 4 أشخاص مصابين من أسفل أنقاض العقار.

وحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.