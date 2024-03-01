زيلينسكي: هولندا تمنح أوكرانيا مساعدة بقيمة ملياري يورو

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة إن أوكرانيا تتوقع الحصول على ملياري يورو كمساعدة من هولندا في إطار اتفاقية أمنية ثنائية في غضون عام.

أضاف الرئيس الأوكراني: "تنص الاتفاقية على مساعدة عسكرية بقيمة ملياري يورو من هولندا هذا العام، بالإضافة إلى مساعدة دفاعية لاحقة على مدى السنوات العشر المقبلة"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

أضاف زيلينسكي، أن الاتفاقية ستحول التركيز أيضًا نحو تعزيز القوات الجوية الأوكرانية.

ووقعت أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية عدد من الاتفاقيات الأمنية مع بعض الدول من بينها بريطانيا والدنمارك وإيطاليا.