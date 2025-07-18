إجراء قانوني من أسماء جلال ضد مصفف الشعر المعتزل

أعلنت الفنانة أسماء جلال عن استجابة قيادات وزارة الدخلية لشكواها ضد مصفف الشعر، الذي نشر مقطع فيديو عبر حساباته مؤخرا ظهرت خلاله “أسماء” أثناء تصفيف شعرها بأحد المشاهد، ليعلن اعتزاله عن المهنة التي تجعله يلامس شعر النساء.

وكتبت أسماء جلال عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر.. وبشكر كل قيادات وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وسرعة التصرف”.

اعتزال زين مصفف الشعر

وكان “زين” مصفف الشعر قد خرج في مقطع فيديو عبر حسابه على “تيك توك”، ليثير جدلا كبيرا، إذ أعلن اعتزاله قائلًا: “الموضوع بدأ لما كنت بسرح لأسماء جلال شعرها عشان يبقى شكلها قمور في الكاميرا أكتر ما هو قمور، وبعدين سألت نفسي أنا بعمل إيه؟! بتخيل طول الوقت إني بلمس شعر أسماء جلال وغيرها من الممثلات، وبدأت أفكر يا ترى شغلي ده حلال ولا حرام؟ وعشان كده قررت أعتزل وافتح براند ملابس حاجة أتاجر فيها بالحلال”.

وقال زين خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “تفاصيل": ”أسماء جلال زعلت مني بعد ما عملت فيديو اعتزالي وقلت إن شغلي حرام وحاولت أراضيها، وقلت للمساعدين بتوعها إني أقابلها وأعتذر لها أو أعمل فيديو تاني أعتذر لها".

وأضاف: “ولو رجع بيا الزمن مكنتش هغير رأيي لأن مش شايف إن دي شغلتي في المستقبل، ومش حاببها كمنظر عام، وكان هدفي من الفيديو إني أعرف الناس إني سيبت حاجة واتجهت لحاجة تانية”.