خناقة الساحل.. هالة صدقي تكشف عن سبب الحملة الممنهجة ضدها

خرجت الفنانة هاله صدقي عن صمتها، لتكشف تفاصيل ما وصفته بالحملة الممنهجةضدها متهمة إحدى السيدات المعروفات بالوقوف وراءها، على خلفية واقعة حدثت في الساحل الشمالي.

وأكدت هالة صدقي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، أنها فوجئت بانتشار حملة تشويه استهدفتها أثناء وجودها خارج البلاد، موضحة أنها علمت بالأمر من أصدقائها وعدد من الصحفيين الذين أخبروها ببيان نشرته سيدة معروفة تتناول فيه الواقعة بتلميحات مهينة لشخصها.

وقالت هالة: "فوجئت بالبيان الذي نشرته السيدة اللي كل اسمها شر، والهجوم عليّ ووصفي بأنني كبيرة في السن وقبيحة"، واتهمتها بأنها تدفع رِشىً للبعض من أجل تنفيذ أوامرها وإنشاء مجموعة عبر تطبيق “واتساب” تكتب المنشورات لهم وتطلب منهم نشرها.

وأضافت أن سبب الزج باسمها في الواقعة يعود إلى أنها كانت شاهدة عيان على ما حدث في منطقة الساحل الشمالي، بحكم الجيرة، حيث اندلعت مشادة كلامية تطورت إلى “خناقة” بين السيدة التي تتهمها بالوقوف وراء الحملة الممنهجة ضدها وجارها، تخللها سب وشتائم.

وتساءلت هاله صدقي عن سبب تجاهل الرأي العام لمثل هذه السلوكيات، قائلة "مش قادرة أفهم إزاي الناس جلدت الإعلامية مها الصغير بسبب موقف معين، وسايبة الست دي اللي كانت في مشاجرة مليانة ألفاظ خارجة".

وكتبت في تعليقها على الفيديو: “شكرًا لكل من دافع عني في غيبتي، وبعتذر إني بتكلم في موضوع تافه بس للأسف مضطرة علشان شبابنا اللي لسه على أول الطريق، ياخدوا بالهم في نشر أي أخبار لأنهم هيورطوا نفسهم في مساءلات قانونية، انتوا الآن تمتهنوا أشرف وأهم مهنة في بلاط صاحبة الجلالة، ولذلك لابد أن تكون صادق وأمين ومحترم وعفيف وتتأكد من الأخبار قبل نشرها، علشان محدش يكسر عينك لازم تحترم هذه المهنة، لأن سمعتك أهم من الإغراءات لأنها مش هترجع… شكرًا وآسفة للإطالة”.