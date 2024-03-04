هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

يعد التمر هندي من أشهر العصائر التي يتم تناولها خلال شهر رمضان الكريم لذا من المهم معرفه الفئات التى يسبب لها أضرار.

نستعرض الممنوعين من تناول التمر هندي في رمضان وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا.

مرضى السكري

يحتوي التمر هندي على نسبة عالية من السكر الطبيعي، مما قد يسبب ارتفاعاً مفاجئاً في مستويات السكر في الدم.

أصحاب اضطرابات الجهاز الهضمي:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول التمر هندي إلى الإسهال، وحرقة المعدة، والانتفاخ، واضطرابات المعدة.

من لديهم مشاكل الأسنان

يحتوي التمر هندي على نسبة عالية من الأحماض، التي يمكن أن تتسبب في تآكل مينا الأسنان.

أصحاب ضغط الدم المنخفض

يُعتقد أن التمر هندي قد يخفض ضغط الدم، لذلك يجب على مرضى ضغط الدم المنخفض الحذر من تناوله.

الضغط المنخفض

من يتناولون هذه الأدوية

يمكن أن يتفاعل التمر هندي مع بعض الأدوية، مثل أدوية سيولة الدم، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

الحوامل والمرضعات:

لا توجد دراسات كافية حول سلامة تناول التمر هندي أثناء الحمل والرضاعة، لذلك ينصح بتجنبه.

مرضى الحساسية

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه التمر هندي، مما قد يسبب أعراضًا مثل الحكة، والطفح الجلدي، وصعوبة التنفس.

مرضى حصى الكلى

يحتوي التمر هندي على حمض الأكساليك، الذي قد يُساهم في تكوين حصى الكلى.