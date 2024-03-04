عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

صدى البلد

يعد التمر هندي من أشهر العصائر التي يتم تناولها خلال شهر رمضان الكريم لذا من المهم معرفه الفئات التى يسبب لها أضرار.

نستعرض الممنوعين من تناول التمر هندي في رمضان وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا.

أرخص من القهوة.. بذور لها نفس شكل وطعم البن وفوائد موجودة في الأدوية

خد بالك.. علامات تكشف البطاطس الفاسدة فى الأسواق

 مرضى السكري

يحتوي التمر هندي على نسبة عالية من السكر الطبيعي، مما قد يسبب ارتفاعاً مفاجئاً في مستويات السكر في الدم.

أصحاب اضطرابات الجهاز الهضمي:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول التمر هندي إلى الإسهال، وحرقة المعدة، والانتفاخ، واضطرابات المعدة.

من لديهم مشاكل الأسنان

يحتوي التمر هندي على نسبة عالية من الأحماض، التي يمكن أن تتسبب في تآكل مينا الأسنان.

أصحاب ضغط الدم المنخفض 

يُعتقد أن التمر هندي قد يخفض ضغط الدم، لذلك يجب على مرضى ضغط الدم المنخفض الحذر من تناوله.

الضغط المنخفض
الضغط المنخفض

من يتناولون هذه الأدوية

يمكن أن يتفاعل التمر هندي مع بعض الأدوية، مثل أدوية سيولة الدم، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

 الحوامل والمرضعات:

لا توجد دراسات كافية حول سلامة تناول التمر هندي أثناء الحمل والرضاعة، لذلك ينصح بتجنبه.

مرضى  الحساسية

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه التمر هندي، مما قد يسبب أعراضًا مثل الحكة، والطفح الجلدي، وصعوبة التنفس.

مرضى حصى الكلى

يحتوي التمر هندي على حمض الأكساليك، الذي قد يُساهم في تكوين حصى الكلى.

 

التمر هندى اضطرابات المعدة اضطرابات الجهاز الهضمي الطفح الجلدي خفض ضغط الدم حرقة المعدة جهاز الهضمي حصى الكلى خفض ضغط صعوبة التنفس شهر رمضان مشاكل الأسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

يزن 62 طناً.. تفاصيل الكنز المعثور عليه أسفل المستشفى الجامعي

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

لحظة النطق بإعدام مرشد جماعة الإخوان ونائبه محمود عزت بقضية أحداث المنصة|فيديو

موضوعات متعلقة

5 طرق طبيعية لعلاج آلام الأسنان .. تعرف عليها

مشروب شائع يسبب حصوات الكلى والسرطان

النظام العلاجى الكامل لـ التهاب المثانة

مش حاجة واحدة.. اكتشف أنواع عمليات دوالى الخصية

كيف تحمى نفسك من التهابات المثانة؟

أطعمة تعالج التهاب الركبة والمفاصل.. وأخرى تزيدها ألما

طرق علاج الإمساك وأهم أسبابه

بعد وفاة حلمى بكر ..علامات مبكرة تظهر على كبار السن تستوجب العلاج

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف تفاصيل خاصة عن قضية طالبة العريش

السجن 3 سنوات للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

حزب الله يعلن مقتل 3 عناصر في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الأونروا: إسرائيل تعذب موظفينا وتجبرهم على اعترافات كاذبة تخص علاقتهم بـ حماس

موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات لعام 2023-2024

خبير آثار يكشف مفاجأة حول تابوت بنها المكتشف حديثا| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف على وصيته

هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

خبي وشك|ابنة محمد فؤاد تخطف التريند.. كيف ظهرت وماذا قالت عن والدها؟

"هيتجوزوا رسمي".. صور لـ جورجينا ورونالدو تثير الجدل على السوشيال

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ