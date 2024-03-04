أسكنه الله فسيح جناته.. السبكي ينعى الفنان جميل برسوم

حرص المنتج أحمد السبكي، على نعي الفنان الراحل جميل برسوم، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، وذلك بعد وفاة الأخير صباح اليوم الإثنين 4 مارس.

وكتب أحمد السبكي، في منشوره عبر انستجرام: «تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع والمنتج احمد السبكي وكافة العاملين بها ببالغ الحزن والآسى الفنان الكبير جميل برسوم تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته».

منشور أحمد السبكي

جنازة جميل برسوم

شيع اليوم جثمان الفنان جميل برسوم من كنيسة دمنهور، حيث صُدم الوسط الفني بنبأ رحيله فهو واحد من كبار نجوم الفن الذي حزن عليه الجميع.

ظهر الحزن على المتواجدين، خاصة شقيقه الذى انهار بالبكاء حزنا عليه .

وفاة جميل برسوم

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي وفاة الفنان جميل برسوم فجر اليوم بعد معاناة مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم بكنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

ويقام أيضًا العزاء مساء اليوم بكنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

ومن ناحية أخرى قررت أسرة جميل برسوم إقامة عزاء آخر فى القاهرة يوم الأربعاء المقبل بكنيسة العذراء المرعشلى بالزمالك.

أعمال جميل برسم فى رمضان

كشف الفنان جميل برسوم فى تصريحات سابقة لصدى البلد عن 3 أعمال يشارك بها فى رمضان 2024 موضحا تفاصيل عن الشخصيات التي يجسدها خلال موسم رمضان 2024 .

أوضح أنه يشارك في مسلسل فراوله، حيث يجسد شخصية صنايعي ألبايك مطعمة بالاحجار الكريمة و يساند فراولة نيلي كريم في مشاكلها.

وتابع أن دوره في مسلسل عائلة ب 100 راجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

واستطرد أن مسلسل المداح الجزء الرابع يجسد دور دكتور في الرهبنة ، قارئ جيد في امور العفاريت و الغيبيات و يساعد المداح حمادة هلال دائمًا.



أهم أعمال جميل برسوم

جدير بالذكر أن جميل برسوم ممثل مصري، شارك في بعض الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد" عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في 2009.

وقدم جميل أيضا انا وابن خالتى والصندوق وتحت الوصاية وفي يوم وليلة وفلانتينو وحكايتي ونصيبي وقسمتك.