حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية وموقعا عسكريا بالصواريخ

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الإثنين، أنه ردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين في لبنان، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني ‏في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين؛ تم استهدف ‌‏‌‌مستعمرة جشر ‏هازيف القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.‏

وأضاف حزب الله، عبر قناته على “تليجرام”، أنه استهدف أيضا تحركا لآليات الاحتلال الإسرائيلي في موقع البغدادي بعد رصد دقيق، بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة.‏

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله في لبنان، عن ‎استهداف عناصره للأجهزة التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه تم استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما قال حزب الله إنه استهدف أيضا موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.