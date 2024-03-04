حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية وموقعا عسكريا بالصواريخ

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الإثنين، أنه ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين في لبنان، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين؛ تم استهدف مستعمرة جشر هازيف القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.
وأضاف حزب الله، عبر قناته على “تليجرام”، أنه استهدف أيضا تحركا لآليات الاحتلال الإسرائيلي في موقع البغدادي بعد رصد دقيق، بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله في لبنان، عن استهداف عناصره للأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه تم استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما قال حزب الله إنه استهدف أيضا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.