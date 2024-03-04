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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، عن ‎استهداف عناصره للأجهزة التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه تم استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما قال حزب الله إنه استهدف أيضا موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. 

وأمس الأحد، أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذعددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ووفقا لبيان حزب الله عبر قناته على تليجرام، فإنه تم شن عدد من الهجمات على القطاع الشرقي، وهم:

الساعة 11:20 استهداف منظومة ‏المراقبة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابة مباشرة.
الساعة 13:40 بعد رصد ‌‏دقيق ‌‎استهدفت عناصر حزب الله بالأسلحة المناسبة قوّة عسكرية إسرائيلية مقابل قرية الوزاني وحققوا ‏فيها إصابات ‏مباشرة، مما دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى ‏بالمروحيّات من موقع الاستهداف.‏
الساعة 14:30 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.
الساعة 19:00 استهداف ‏انتشار ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

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