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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. حزب الله يعلن شن 6 عمليات عسكرية خطيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذعددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، الأحد.

ووفقا لبيان حزب الله عبر قناتهم على تليجرام، فإنه تم شن عدد من الهجمات على القطاع الشرقي، وهم:

  • الساعة 11:20 استهداف منظومة ‏المراقبة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابة مباشرة.
  • الساعة 13:40 بعد رصد ‌‏دقيق ‌‎استهدفت عناصر حزب الله بالأسلحة المناسبة قوّة عسكرية إسرائيلية مقابل قرية الوزاني وحققوا ‏فيها إصابات ‏مباشرة، مما دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى ‏بالمروحيّات من موقع الاستهداف.‏
  • الساعة 14:30 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.
  • الساعة 19:00 استهداف ‏انتشار ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

وأضاف حزب الله في بيانه، أنه تم شن هجومين على القطاع الغربي أيضا، وهم:

  • الساعة 06:45 استهداف موقع ‏جل العلام بصاروخ بركان وتحقيق إصابة مباشرة.
  • الساعة 21:45 استهداف ‏قوة مؤللة للاحتلال الإسرائيلي أثناء تحركها في محيط موقع المالكية بعدد من قذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.

حقق إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف قرية الوزاني وتلال كفرشوبا

الاحتلال يعلن قصف حزب الله لقاعدة إسرائيلية في الجولان السورية

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