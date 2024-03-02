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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يعلن قصف حزب الله لقاعدة إسرائيلية في الجولان السورية

صدى البلد

أعلن  جيش الاحتلال، اليوم السبت، إطلاق مقاتلي حزب الله اللبناني صاروخا على قاعدة عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.


وأفادت القناة الإسرائيلية الـ12، مساء اليوم السبت، بأن "حزب الله" أطلق صاروخا من لبنان باتجاه قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة، دون تفعيل صافرات الإنذار.
ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن الجيش الإسرائيلي مهاجمته لمصادر إطلاق النار في الجنوب اللبناني.
وفي سياق متصل، أفاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، اليوم السبت، في تصريحات لـ وكالة"سبوتنيك" الروسيةعلى هامش منتدى "أنطاليا الدبلوماسي"، بأن توقف الدول الغربية عن تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة يوقف الحرب، كاشفًا عن استعداد بلاده للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل

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