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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقق إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف قرية الوزاني وتلال كفرشوبا

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قوة عسكرية إسرائيلية مقابل قرية "الوزاني"، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة،وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسيطينية.

ذكر الحزب أنه "بعد رصدٍ ‌‏دقيق ‌‎استهدف ‌‏مجاهدونا بالأسلحة المناسبة قوّة عسكرية صهيونية مقابل قرية الوزاني وحققوا ‏فيها إصابات ‏مباشرة، مما دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى ‏بالمروحيّات من موقع الاستهداف".

أضاف الحزب الله بأنه ‌‎استهدف كذلك موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابوه إصابةً مباشرة.


وسبق أن أعلنت المقاومة في لبنان ، اليوم الأحد، استهدافها منظومة ‏المراقبة في موقع "المطلة" التابع للاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، مشيرةً إلى أن العملية نُفّذت بالأسلحة المناسبة التي أصابت المنظومة بشكل مباشر.

وفي بيانها، أكدت المقاومة أن استهداف منظومة المراقبة الإسرائيلية يأتي دعماً "لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".
 

حزب الله اللبناني قوة عسكرية إسرائيلية الوزاني تلال كفرشوبا

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